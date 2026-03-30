Elena Chiorino si è dimessa dalla carica di assessora della regione Piemonte. La decisione segue le dimissioni già annunciate in qualità di socia della Bisteccheria d’Italia, società coinvolta in un caso che vede coinvolti anche l’ex sottosegretario e altre figure. La sua uscita dall’incarico regionale completa così un passaggio legato a recenti sviluppi giudiziari.

Il mezzo passo indietro ora è completato. Elena Chiorino, fedelissima dell’ex sottosegretario Andrea Delmastro e socia della Bisteccheria d’Italia, si è dimessa anche da assessore della giunta regionale del Piemonte guidata da Alberto Cirio. La scorsa settimana aveva lasciato l’incarico come vicepresidente, ma aveva mantenuto le sue deleghe a Lavoro, Formazione, Istruzione e società partecipate. Una dimissione “finta”, in sostanza. Che oggi, mentre emerge che la procura di Roma ipotizza che i Caroccia abbiano riciclato nella società i soldi del clan Senese, viene completata. “Ho comunicato al presidente – ha spiegato – la decisione di rassegnare le mie dimissioni irrevocabili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Bisteccheria d’Italia, Chiorino ora si dimette anche da assessora: era socia con Delmastro

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