Elena Chiorino ha deciso di dimettersi dal ruolo di assessora in seguito alla sua implicazione nella vicenda del ristorante

Ha fatto un altro passo indietro Elena Chiorino, coinvolta nella vicenda del ristorante "Bisteccherie d'Italia" insieme al sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove. Chiorino si è dimessa anche assessora della giunta di Alberto Cirio oltre che da vicepresidente del Piemonte. Resta comunque consigliera regionale. Una decisione, come ha spiegato lei stessa, presa per "senso di responsabilità" e "per il bene della Regione Piemonte, della maggioranza di centrodestra e del mio partito, Fratelli d'Italia". " Sono una persona perbene - aggiunge - e non posso accettare che vengano strumentalizzate le evoluzioni di un'indagine che riguarda terze persone, e non la sottoscritta". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Caso Delmastro, passo indietro di Elena Chiorino anche da assessora. "Senso di responsabilità"

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