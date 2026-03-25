Chi è Elena Chiorino vicepresidente della Regione Piemonte ed ex socia di Delmastro che si è dimessa

Elena Chiorino, vicepresidente della Regione Piemonte ed ex socia di un imprenditore coinvolto in un procedimento giudiziario, si è dimessa dalla carica. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla stessa Chiorino, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La sua uscita dalla carica è avvenuta in un momento di tensione politica all’interno del centrodestra nella regione.

Elena Chiorino si dimette dalla carica di vicepresidente della Regione Piemonte, ma resta nella squadra del governatore Alberto Cirio come assessore. È il colpo di coda dell’effetto della bufera che ha travolto il dimissionario Andrea Delmastro, colpito ai fianchi dalle opposizioni dopo le rivelazioni pubblicate dal Fatto Quotidiano sulla “Bisteccheria Italia” nata dalla società tra Delmastro, Chiorino, altri due esponenti di Fratelli d’Italia e la figlia del ristoratore Mauro Caroccia, prestanome del clan dei Senese secondo gli investigatori. Le dimissioni di Elena Chiorino Come riporta il Corriere della Sera, il centrodestra del Piemonte subisce l’onda d’urto delle conseguenze delle dimissioni di Andrea Delmastro. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Chi è Elena Chiorino vicepresidente della Regione Piemonte ed ex socia di Delmastro che si è dimessa Articoli correlati Elena Chiorino si dimette dalla vicepresidenza della Regione PiemonteNel solco di quanto fatto dall’ormai ex sottosegretario Andrea Delmastro, Elena Chiorino ha rassegnato le dimissioni da vicepresidente della Regione... Caso Delmastro, la vicepresidente del Piemonte Chiorino diserta il Consiglio. Le opposizioni: “Dimissioni, Infanga la Regione”Questa mattina le opposizioni del Consiglio Regionale del Piemonte hanno chiesto le dimissioni della vicepresidente della Giunta piemontese Elena... Altri aggiornamenti su Elena Chiorino Temi più discussi: Caso Chiorino: le regole, la trasparenza e l’eccesso di indulgenza; Chiorino, poltrona a rischio se cade il sottosegretario: Ma sono molto serena; Le opposizioni chiedono le dimissioni della Chiorino; Caso Delmastro, Elena Chiorino non si presenta in aula. Le opposizioni: Deve dimettersi. Chi è Elena Chiorino vicepresidente della Regione Piemonte ed ex socia di Delmastro che si è dimessaNuova scossa nel centrodestra dopo la bufera Delmastroi: dalla Regione Piemonte Elena Chiorino si dimette dalla carica di vicepresidente ... virgilio.it Dopo il caso Delmastro, si dimette Elena Chiorino in Piemonte: Grave leggerezza, chiedo scusaDimissioni dalla vicepresidenza della Regione Piemonte per Elena Chiorino dopo le polemiche sul caso Delmastro e le pressioni delle opposizioni in Consiglio regionale. notizie.it Con una mossa ridicola, Elena Chiorino si è dimessa dalla vice presidenza della Regione Piemonte, ma non dalla carica di assessore. Una dimissione parziale che non basta certo a chiudere un caso tanto grave come quello in cui è coinvolta. Dopo il passo i - facebook.com facebook Elena Chiorino rimette la delega, Maurizio Marrone è il nuovo Vicepresidente x.com