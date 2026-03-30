Si dimette Chiorino fedelissima di Delmastro Il passo indietro da assessore in Piemonte

Elena Chiorino si è dimessa dalla carica di assessore della Regione Piemonte. La decisione arriva in seguito alle vicende legate a Delmastro, di cui era considerata una fedelissima. La sua uscita dalla giunta regionale è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La sua decisione avviene nel contesto di vicende politiche che coinvolgono diversi esponenti regionali.

Si è dimessa anche da assessore della Regione Piemonte, Elena Chiorino, coinvolta nella vicenda Delmastro. La decisione arriva dopo l’abbandono della vicepresidenza della giunta regionale, avvenuto lo scorso 25 marzo. «Ho comunicato al presidente Alberto Cirio la decisione di rassegnare le mie dimissioni irrevocabili – spiega Chiorino – è una scelta che assumo per senso di responsabilità e per il bene della Regione Piemonte, della maggioranza di centrodestra e del mio partito, Fratelli d’Italia». In regione Piemonte l’opposizione era pronta a presentare una mozione di sfiducia nei suoi confronti. Secondo quanto rivelato da Repubblica, in una riunione della giunta con i capigruppo, il presidente Cirio avrebbe chiesto a Chiorino una presa di distanza netta rispetto alla vicenda di Delmastro. 🔗 Leggi su Open.online Contenuti e approfondimenti su Si dimette Chiorino fedelissima di... "Passo indietro a testa alta": Elena Chiorino si dimette da assessore regionaleTravolta dalla bufera dopo il "caso Delmastro", le dimissioni di Chiorino che già aveva lasciato la vicepresidenza della Regione Piemonte “È una... Caso Delmastro, passo indietro di Elena Chiorino anche da assessora. "Senso di responsabilità"Ha fatto un altro passo indietro Elena Chiorino, coinvolta nella vicenda del ristorante "Bisteccherie d'Italia" insieme al sottosegretario alla... Caso Delmastro, le “finte” dimissioni di Chiorino: lascia la vicepresidenza ma resta assessore regionale in PiemonteCome Andrea Delmastro anche lei era finita al centro del caso in quanto socia, insieme al sottosegretario, del ristorante romano gestito da Mauro...