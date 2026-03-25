In Piemonte, un assessore regionale ha annunciato le dimissioni dalla vicepresidenza, ma continuerà a ricoprire il ruolo di assessore. La decisione segue un coinvolgimento nel caso di Andrea Delmastro, in relazione a un ristorante romano gestito da un soggetto legato a un clan mafioso. L’assessore aveva già partecipato alla gestione dell’attività con il sottosegretario, senza abbandonare completamente la posizione politica.

Come Andrea Delmastro anche lei era finita al centro del caso in quanto socia, insieme al sottosegretario, del ristorante romano gestito da Mauro Caroccia, prestanome del clan mafioso dei Senese. Ma a differenza dell’ormai ex sottosegretario alla giustizia, l’esponente di Fratelli d’Italia in Piemonte, Elena Chiorino, ha deciso di dimettersi a metà. Chiorino ha infatti lasciato la carica di vicepresidente della Regione ma rimarrà assessora, mantenendo le attuali deleghe di Lavoro, Formazione, Istruzione e società partecipate. La decisione è stata ufficializzata dal governatore Alberto Cirio, al termine dell’incontro con i capigruppo di Palazzo Lascaris a cui ha illustrato la situazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Delmastro, le “finte” dimissioni di Chiorino: lascia la vicepresidenza ma resta assessore regionale in Piemonte

Articoli correlati

Dopo Delmastro dimissioni a effetto domino: Elena Chiorino lascia la vicepresidenza in Piemonte, Santanchè il ministero del TurismoLa vice di Alberto Cirio lascia la vicepresidenza ma tiene l'assessorato, Santanché lascia da ministra del Turismo e scrive a Giorgia Meloni:...

Caso Delmastro, la vicepresidente del Piemonte Chiorino diserta il Consiglio. Le opposizioni: “Dimissioni, Infanga la Regione”Questa mattina le opposizioni del Consiglio Regionale del Piemonte hanno chiesto le dimissioni della vicepresidente della Giunta piemontese Elena...

Tutto quello che riguarda Caso Delmastro

Il caso Delmastro sul tavolo del Governo, le opposizioni incalzano su ipotesi dimissioniIl caso Delmastro è sul tavolo. Domani ci sarà un question time alla Camera, dove le opposizioni chiederanno al ministro della Giustizia Carlo Nordio di spiegare quanto è accaduto e cosa intende far ... msn.com

Caso Delmastro-CarocciaLe ultime notizie sul caso Delmastro-Caroccia, la vicenda che ha coinvolto il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro in affari con la famiglia di Mauro Caroccia, indagato e condannato per maf ... fanpage.it