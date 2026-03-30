Passo indietro a testa alta | Elena Chiorino si dimette da assessore regionale

L’assessore regionale ha annunciato le proprie dimissioni, comunicandolo al presidente della regione. La decisione è stata definita irrevocabile e comunicata ufficialmente tramite una lettera. La notizia arriva dopo un periodo di discussioni sulla propria posizione all’interno dell’amministrazione. La decisione è stata resa nota pubblicamente senza ulteriori dettagli sulle motivazioni.

Travolta dalla bufera dopo il "caso Delmastro", le dimissioni di Chiorino che già aveva lasciato la vicepresidenza della Regione Piemonte “È una scelta che assumo per senso di responsabilità e per il bene della Regione Piemonte, della maggioranza di centrodestra e del mio partito, Fratelli d’Italia – con queste parole, a mezzo di nota stampa, arrivano le dimissioni di Chiorino –. Sono una persona perbene e non posso accettare che vengano strumentalizzate le evoluzioni di un’indagine che riguarda terze persone, e non la sottoscritta. Non posso accettare che, senza alcuno scrupolo, si tenti di colpire la mia persona, mettendo in discussione l’azione amministrativa portata avanti in questi anni e coinvolgendo, in modo irresponsabile, anche persone estranee”. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - "Passo indietro a testa alta": Elena Chiorino si dimette da assessore regionale Una raccolta di contenuti su Elena Chiorino Elena Chiorino si dimette da assessora regionale del Piemonte. “Sono una persona perbene”Torino, 30 marzo 2026 – Prima le dimissioni da vice presidente della del Consiglio regionale del Piemonte, oggi quelle da assessore regionale con... Caso Delmastro, passo indietro di Elena Chiorino anche da assessora. "Senso di responsabilità"Ha fatto un altro passo indietro Elena Chiorino, coinvolta nella vicenda del ristorante "Bisteccherie d'Italia" insieme al sottosegretario alla... Si dimette il segretario regionale di Azione Sicilia Antonello Calia: "Faccio un passo indietro"Il segretario regionale di Azione Sicilia, Antonello Calia, ha comunicato attraverso una nota inviata ai vertici nazionali del partito la sua volontà...