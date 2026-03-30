Shopping a cielo aperto con il Mercato Riviera delle Palme a Cogoleto
Domenica 12 aprile si svolgerà a Cogoleto la terza tappa del Mercato Riviera delle Palme, parte del tour ligure 2026. L'evento si terrà lungo la Passeggiata a Mare, dalle 8 alle 19:30, con una selezione di ambulanti provenienti dalla Liguria. Si tratta di un mercato all'aperto che coinvolgerà numerosi operatori commerciali e sarà accessibile al pubblico durante tutta la giornata.
Domenica 12 aprile nuovo appuntamento a Cogoleto con il Mercato Riviera delle Palme, alla sua terza tappa del tour ligure 2026: l'attesissimo mercato a cielo aperto invaderà la Passeggiata a Mare dalle 8 fino alle 19:30 con i migliori ambulanti della Liguria, per una rilassante giornata di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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