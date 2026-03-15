La Samb continua a perdere al Riviera delle Palme

La Samb mantiene un andamento negativo al Riviera delle Palme, subendo una sconfitta per 1-0 contro il Campobasso. La formazione locale, schierata con un 4-2-3-1, ha visto in Cultraro il giocatore più valutato con un 7, mentre altri come Zini e Marranzino hanno ottenuto valutazioni inferiori, rispettivamente 5,5 e 5. La partita ha visto alcune sostituzioni nel corso del secondo tempo.

SAMB 0 CAMPOBASSO 1 SAMB (4-2-3-1): Cultraro 7; Zini 5,5, Dalmazzi 6, Lepri 6, Piccoli 6 (38’ st Gigante); Candellori 6,5, Tourè 6 (1’ st Maspero); Marranzino 5 (25’ st Alfieri), Stoppa 5,5 (25’ st Lonardo), Parigini 5,5 (38’ st Konatè); Eusepi5,5. A disp. Orsini, Ponzanetti, Chelli, Lulli, Bongelli, Tosi, Zoboletti, Alfieri, Gigante, Konatè, Martins, Lonardo. All. Boscaglia 6 CAMPOBASSO (3-4-1-2): Tantalocchi 6; Salines 6 (27’ st Parisi 6), Lancini 6,5, Papini 6; Cristallo 6(37’ st Brunet), Agazzi 6 (1’ st Serra 6), Gargiulo 6, Olivieri 6 (14’ st Celesia 6); Gala 7; Bifulco 6,5, Magnaghi 7 (27’ st Padula 6). A disp. Rizzo, Forte, Brunet, Sarr, Lombari, Di Livio, Antenucci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Samb continua a perdere al Riviera delle Palme Articoli correlati Samb, la salvezza passa al Riviera delle PalmeQuattro incontri che potrebbero risultare decisivi per le speranze di salvezza della Samb, senza passare dai playout. Sambenedettese-Livorno: pareggio a reti bianche al Riviera delle PalmeLivorno, 28 febbraio 2026 - La sfida del Riviera delle Palme fra Sambenedettese e Livorno non va oltre il pareggio con le due squadre che non sono... Tutto quello che riguarda Samb continua Temi più discussi: Crisi Samb, il baratro spaventa: il ko contro l'Ascoli complica ancora di più la missione salvezza; L’iniziativa. Gli ’eroi’ del derby con la Samb per le ’Vetrine bianconere’; La Samb travolge il Lucrezia e vola in Serie B: festa promozione al Capriotti; LEGA PRO, IL DERBY MARCHIGIANO VA ALL'ASCOLI CALCIO. La Samb continua a perdere al Riviera delle PalmeE sono 10 ko: anche il Campobasso fa festa in casa dei rossoblù che palesano i soliti evidenti limiti in fase offensiva, pure la difesa balla ... ilrestodelcarlino.it La Samb resta in basso, ko con il Campobasso: Magnaghi segna al 10’, Boscaglia resta in piena zona playout. Prosegue la maledizione RivieraSAN BENEDETTO Per la Samb continua la maledizione del Riviera delle Palme. Anche ieri la squadra rossoblù ha rimediato una sconfitta, la decima stagionale in casa, con il Campobasso. corriereadriatico.it Riconferma, GIULIANI Continua a far parte della nostra famiglia, il PANIFICIO GIULIANI del nostro amico Italo e tutta la sua troupe, lo storico forno sambenedettese che dal 1963, ci delizia con la propria dolcezza e qualitá, ci accompagnerà in questa sta facebook