samb la salvezza passa al riviera delle palme

La Samb si gioca tutto nelle prossime quattro partite al Riviera delle Palme, con l’obiettivo di evitare i playout e mantenere la categoria. Ogni impegno rappresenta un’occasione per cambiare il corso della stagione e mettere fine a un percorso complicato. La squadra sa che il risultato in queste gare sarà determinante per il futuro, e si prepara a dare il massimo.

Quattro incontri che potrebbero risultare decisivi per le speranze di salvezza della Samb, senza passare dai playout. Prima il doppio match casalingo con Livorno e Ascoli, poi la trasferta di Guidonia ed infine ecco il Campobasso al Riviera delle Palme. Ma è inutile fare conti o lanciarsi in previsioni. Occorrerà che Euespi e compagni pensino ad una gara alla volta. E si parte con il Livorno. Dall'arrivo di Roberto Venturato in panchina la formazione labronica dalla zona retrocessione è passata in quella play off confermando le potenzialità che erano rimaste inespresse con la precedente gestione. La società toscana si è subito affidata, dopo l'esonero di Alessandro Formisano all'esperienza di Venturato che ha raddrizzato la baracca.