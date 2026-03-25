Domenica 29 marzo, in occasione della Domenica delle Palme, il centro storico di Forlì ospiterà la Fiera di Primavera, un evento che coinvolgerà oltre 200 bancarelle. La manifestazione si svolgerà in piazza Saffi, attirando visitatori desiderosi di fare acquisti e di partecipare a un momento di socializzazione. La fiera rappresenta un tradizionale appuntamento che inaugura la stagione primaverile in città.

Dalle 7:30 alle 20, piazza Saffi diventerà il cuore pulsante di una giornata che vedrà 200 bancarelle con un’ampia varietà di prodotti: abbigliamento, calzature, accessori, oggettistica e articoli per la casa. Non solo shopping: l’evento invita anche a vivere la città in modo più rilassato, tra una passeggiata e una sosta nei locali del centro per un aperitivo, un caffè o un pranzo speciale. Il museo civico San Domenico apre alla grande mostra dedicata al Barocco: tra i 200 capolavori le opere di Bernini, Rubens e Fontana . 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Domenica delle Palme con la Fiera di Primavera in piazza Saffi: oltre 200 bancarelle per lo shopping

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