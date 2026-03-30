Sei scandalosa GF Vip caos in studio tra le concorrenti durante la diretta | Vergognati

Durante la diretta dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip si è verificato un acceso scontro tra le concorrenti Adriana Volpe, Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Le tensioni sono nate all’inizio della trasmissione, con frasi dure e accuse reciproche. La discussione ha coinvolto anche il pubblico presente in studio, con alcuni momenti di forte tensione tra le partecipanti.

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip si è accesa subito con uno scontro durissimo che ha coinvolto Adriana Volpe, Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Tutto è partito dalla prova di apnea: la concorrente aveva inizialmente accettato di partecipare, salvo poi tirarsi indietro poco prima della sfida. La spiegazione data in confessionale ha però innescato una valanga di reazioni e trasformato il momento in uno dei più tesi della serata. Adriana Volpe ha spiegato di aver rinunciato alla prova perché aveva il ciclo, ma la sua versione non ha convinto né Antonella Elia né Alessandra Mussolini. Le due hanato con ironia, facendo esplodere il caso in studio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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