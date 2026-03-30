È da denuncia GF Vip clima rovente tra le due concorrenti | la lite degenera

Al Grande Fratello Vip, nelle ultime ore, è scoppiata una lite tra due concorrenti, Ibiza Altea e Blu Barbara Prezia. Il confronto è diventato particolarmente acceso e ha coinvolto i presenti, portando a un clima teso tra le due partecipanti. La discussione si è protratta per diversi minuti, attirando l’attenzione degli altri concorrenti e del pubblico presente in studio.

Clima rovente al Grande Fratello Vip, dove nelle ultime ore è esploso un durissimo faccia a faccia tra Ibiza Altea e Blu Barbara Prezia. Tutto nasce dalle frasi pronunciate da Ibiza nell’ultima puntata, quando aveva attaccato la coinquilina senza mezzi termini: “È una pick me girl, una gatta morta, è sempre predisposta, sta a gambe aperte. Non so nemmeno se esiste davvero il suo fidanzato, a me sembra una sua fantasia. Se esiste spero che sia di mentalità aperta. Lei ha un interesse nascosto per Nicolò. Altre persone in casa pensano queste cose”. Parole pesantissime, che non sono certo evaporate con la diretta. Ieri sera, infatti, tra le due gieffine è andato in scena un nuovo scontro, ancora più teso, con Blu Barbara pronta a mettere subito i puntini sulle i. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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