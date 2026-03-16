Tra le concorrenti del GF VIP c’è un’amante di Totti? Scoppia il gossip assurdo | Ilary Blasi fa i conti col passato?

Da donnapop.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra le concorrenti del GF VIP si parla di un’amante di Totti, mentre si diffonde il gossip su Ilary Blasi e il suo passato. La nuova edizione del reality show sta per iniziare e già circolano indiscrezioni sul cast, alimentando l’attenzione di fan e media. La produzione non ha ancora confermato i nomi, ma l’interesse cresce giorno dopo giorno.

La nuova edizione del GF VIP è pronta a partire e, come spesso accade con il reality, non mancano già le prime indiscrezioni e curiosità sul cast. Tra i concorrenti annunciati c’è anche la conduttrice e imitatrice Francesca Manzini, che nelle ultime ore è finita al centro di un curioso gossip legato al passato. Alcune vecchie voci, infatti, l’avevano accostata all’ex capitano della AS Roma Francesco Totti, alimentando la falsa idea che tra i due potesse esserci stato qualcosa. Con la partenza del reality condotto da Ilary Blasi, l’argomento è tornato a circolare, anche se la diretta interessata ha già chiarito come stanno davvero le cose. Un’ex amante di Totti al GF VIP? Ecco da dove nasce il gossip. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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