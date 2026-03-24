Al GF VIP le dinamiche cambiano in fretta, e basta una notte per ribaltare equilibri e creare nuove alleanze. o qualcosa di più. Dopo pochi giorni dall’inizio del programma, arriva il primo vero momento “hot” di questa edizione, destinato a far parlare fan e telespettatori. Tra sguardi, avvicinamenti improvvisi e strategie più o meno consapevoli, la Casa regala già il primo colpo di scena sentimentale. Renato e Lucia, scoppia la passione al GF VIP: baci nella notte. I protagonisti sono Renato Biancardi e Lucia Ilardo, che nella notte si sono lasciati andare a un bacio sotto le coperte. Un avvicinamento del tutto inaspettato, considerando che fino a pochi giorni prima i loro interessi erano rivolti altrove: lui sembrava vicino a Ibiza Altea, mentre lei aveva mostrato interesse per Nicolò Brigante. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - GF VIP, scoppia la passione tra due concorrenti: bacio sotto le coperte, ecco chi sono

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