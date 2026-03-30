Scaloni si commuove e lascia la conferenza stampa | non riesce a parlare dell'infortunio di Panichelli
Durante una conferenza stampa, il tecnico della squadra si è commosso mentre parlava dell'infortunio di un calciatore, interrompendo il suo intervento prima di completarlo. Ha riferito che il giocatore ha subito un infortunio senza entrare nei dettagli. L'allenatore ha mostrato evidente emozione, lasciando il microfono prima di finire il suo discorso.
Scaloni spiega cosa è successo a Panichelli e non riesce a nascondere la commozione: "Non se lo meritava, nessuno se lo merita ma lui in particolare". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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