Scaloni si commuove e lascia la conferenza stampa | non riesce a parlare dell'infortunio di Panichelli

Durante una conferenza stampa, il tecnico della squadra si è commosso mentre parlava dell'infortunio di un calciatore, interrompendo il suo intervento prima di completarlo. Ha riferito che il giocatore ha subito un infortunio senza entrare nei dettagli. L'allenatore ha mostrato evidente emozione, lasciando il microfono prima di finire il suo discorso.