Serena Brancale si commuove durante la conferenza stampa parlando della mamma

Durante la conferenza stampa a Sanremo, la cantante Serena Brancale si è commossa mentre parlava della madre scomparsa. L’evento si è svolto il 27 febbraio 2026 e l’artista ha condiviso alcuni ricordi legati alla figura materna, suscitando emozioni tra i presenti. La scena ha attirato l’attenzione dei giornalisti e dei partecipanti, creando un momento di forte intensità emotiva.

(Agenzia Vista) Sanremo, 27 febbraio 2026 La cantante Serena Brancale, durante la conferenza stampa a Sanremo, si commuove parlando della mamma scomparsa. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Serena Brancale si commuove durante la conferenza stampa, parlando della mamma Sanremo 2026, Serena Brancale chi è: gli esordi, l’amore e la morte della mamma(Adnkronos) – Serena Brancale è una dei 30 protagonisti del Festival di Sanremo 2025. Sanremo 2026, la classifica della prima serata: Arisa, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Masino-Fedez e Fulminacci nella top 5 della sala stampaLa top 5 annunciata ieri sera non è in ordine di piazzamento, ma dà una prima indicazione della piega che potrebbe prendere questa edizione Il... Serena Brancale si commuove durante la conferenza stampa, parlando della mamma La notizia è accompagnata da contenuti correlati. Temi più discussi: Serena Brancale si commuove cantando il brano dedicato alla madre; Le lacrime di Serena Brancale sul palco dell'Ariston, ecco perché ha pianto; Serena Brancale piange dopo la canzone per la mamma: cosa racconta Qui con me; Sanremo, il pianto di Serena Brancale dopo la canzone Qui con me dedicata alla madre - Il video. Brancale commuove tutti con Qui con me. Il racconto della prima serata del FestivalUna lettera d'amore alla madre scomparsa sei anni fa, un salto indietro nel tempo tra i ricordi d'infanzia, lo sguardo rivolto alla donna più importante della sua vita che ogni giorno continua ad ... rainews.it Le lacrime di Serena Brancale sul palco dell'Ariston, ecco perché ha pianto(LaPresse) Serena Brancale si commuove al termine di ‘Qui con me’, brano dedicato alla mamma scomparsa nel 2020. La cantante, capelli lisci scuri e abito total white, ha deliziato l’Ariston con un’esi ... video.corriere.it Non perdete la diretta con Serena Brancale! oggi alle 14:30 on-air su RDS e su #RDSsocialTV, canale 265 DTT con Giovanni Vernia e Petra Loreggian #RDSospiti #serenabrancale #IPeggioPiùSanremo #Sanremo2026 - facebook.com facebook Sanremo 2026, la classifica della terza serata: Arisa e Serena Brancale ancora in top 5, radio e televoto premiano anche Sayf, Lucé e Sal Da Vinci @FQMagazineit x.com