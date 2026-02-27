Serena Brancale si commuove durante la conferenza stampa parlando della mamma – Il video

Durante la conferenza stampa a Sanremo, il 27 febbraio 2026, la cantante Serena Brancale si è commossa mentre parlava della madre, recentemente scomparsa. Il momento ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media, che hanno ripreso il suo intervento. La cantante ha dedicato alcune parole alla memoria della mamma, condividendo un ricordo personale. Il video dell’evento è stato diffuso dall’Agenzia Vista.

