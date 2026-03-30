Sbravati Juve il dirigente si avvicina all’Inter Ecco l’effetto domino che potrebbe venirsi a creare
Un dirigente legato alla Juventus si sta avvicinando all’Inter. La possibile transizione potrebbe scatenare una serie di movimenti tra le due società nel prossimo periodo. La notizia circola con insistenza, senza conferme ufficiali, e il trasferimento appare ancora in fase di definizione. La vicenda coinvolge vari aspetti delle trattative tra i club e potrebbe portare a cambiamenti significativi nelle rispettive rose.
Sbravati Juve, il dirigente è sempre più vicino all’approdo all’Inter. Ecco l’effetto domino che potrebbe venirsi a creare nelle prossime settimane. La Juve si prepara a una profonda ristrutturazione del proprio settore giovanile. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio nel suo podcast, le prossime settimane saranno decisive per un vero e proprio domino che coinvolgerà i responsabili dei vivai dei principali club italiani. MERCATO JUVE LIVE Il cambiamento principale riguarda Michele Sbravati, che potrebbe lasciare Torino per trasferirsi all’Inter. Per sostituirlo, la Juve avrebbe individuato Roberto Trapani, attuale responsabile del settore giovanile del Genoa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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