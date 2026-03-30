Sbravati Juve il dirigente si avvicina all’Inter Ecco l’effetto domino che potrebbe venirsi a creare

Un dirigente legato alla Juventus si sta avvicinando all’Inter. La possibile transizione potrebbe scatenare una serie di movimenti tra le due società nel prossimo periodo. La notizia circola con insistenza, senza conferme ufficiali, e il trasferimento appare ancora in fase di definizione. La vicenda coinvolge vari aspetti delle trattative tra i club e potrebbe portare a cambiamenti significativi nelle rispettive rose.