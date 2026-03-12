Settore giovanile Juve | via Sbravati chi potrebbe arrivare al suo posto C’è già il nome del possibile sostituto

Il settore giovanile della Juventus si prepara a cambiare guida, con Michele Sbravati che potrebbe lasciare il suo ruolo nelle prossime settimane. Sul tavolo ci sono già alcuni nomi che potrebbero succedergli, anche se ancora non ci sono annunci ufficiali. La società sta valutando diverse opzioni per il futuro della formazione under 19. La decisione finale dovrebbe arrivare a breve.

Settore giovanile Juve, Michele Sbravati potrebbe lasciare i bianconeri nel corso delle prossime settimane. In caso di addio, idea Trapani. Il futuro del calcio passa inevitabilmente dalla linea verde, e in casa bianconera la gestione del vivaio è diventata un pilastro strategico fondamentale. Al centro del dibattito attuale c’è la figura di Michele Sbravati, il cui operato sta portando frutti evidenti. Tuttavia, le sirene del mercato dirigenziale iniziano a farsi sentire, disegnando scenari che potrebbero cambiare il volto del settore giovanile della Juve. Le voci di un interessamento nerazzurro si fanno insistenti. Qualora Michele Sbravati dovesse lasciare i bianconeri accettando un eventuale incarico di prestigio offertogli dall’Inter, la Vecchia Signora si troverebbe a dover colmare un vuoto significativo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

