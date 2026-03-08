Settore giovanile Inter che sgarbo alla Juve! Sbravati il favorito per sostituire Tarantino | i dettagli

Il settore giovanile dell’Inter ha messo nel mirino un possibile colpo di mercato, cercando di superare la Juventus nella corsa a un giovane talento. Secondo fonti di stampa, il nome di Sbravati sarebbe il favorito per sostituire Tarantino, con l’Inter che avrebbe avanzato un’offerta o comunque mostrato interesse. La trattativa riguarda un ruolo chiave nell’organico delle giovanili nerazzurre.

Inter News 24 Settore giovanile Inter, i nerazzurri tentano lo sgarbo alla Juventus. Per sostituire Tarantino, secondo Moretto, c'è il nome di Sbravati in pole. Massimo Tarantino si prepara a salutare l' Inter dopo tre stagioni come responsabile del settore giovanile. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, l'ex difensore nerazzurro è pronto a firmare un contratto quinquennale con la Roma, segnando così una svolta importante per il vivaio dell'Inter. La notizia del suo addio rappresenta un cambiamento significativo per la struttura giovanile nerazzurra. La sostituzione di Tarantino è già nell'aria, e Michele Sbravati sembra essere il favorito numero uno per raccogliere l'eredità.