Roberto Trapani chi è il dirigente a cui la Juventus potrebbe affidare il settore giovanile in caso di addio di Sbravati

Roberto Trapani è un dirigente che potrebbe essere scelto dalla Juventus per prendere in mano il settore giovanile nel caso in cui Sbravati lasciasse il suo ruolo. La società sta valutando questa possibile sostituzione, ma al momento non sono stati annunciati ufficialmente cambiamenti o decisioni definitive in merito. La situazione rimane aperta e soggetta a future comunicazioni da parte del club.

