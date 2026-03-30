Vigevano, 30 marzo 2026 – Sarah Toscano, cantante di 20 anni, è stata eletta nel film Netflix “Non abbiam bisogno di parole”. La giovane artista, vincitrice di “Amici di Maria De Filippi” nel 2024 e partecipante al Festival di Sanremo nel 2025, fa il suo debutto come attrice nel nuovo progetto cinematografico. La produzione è stata annunciata di recente, senza ulteriori dettagli sulla trama.

Vigevano (Pavia), 30 marzo 2026 – Sarah Toscano cambia pelle. La cantante vigevanese (che ha vinto “Amici di Maria De Filippi” nel 2024 e che ha partecipato nel 2025 al Festival di Sanremo ), 20 anni, è al suo debutto da attrice. Il debutto attoriale dell’eclettica artista lombarda si potrà vedere dal 3 aprile su Netflix nel film “Non abbiam bisogno di parole” diretto da Luca Ribuoli e con la partecipazione di Serena Rossi. Di cosa parla “Non abbiam bisogno di parole” . Il film è tratto da “La famille Bélier" (regia di Éric Lartigau e scritto da Victoria Bedos, Stanislas Carré de Malberg, Éric Lartigau e Thomas Bidegain, da un’idea originale di Victoria Bedos). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sarah Toscano è Eletta nel film Netflix “Non abbiam bisogno di parole”: di cosa parla

Articoli correlati

Sarah Toscano diventa attrice, il debutto nel film Non abbiam bisogno di paroleDopo aver conquistato il cuore della GenZ ad Amici e aver illuminato il palco del Festival di Sanremo nel 2025 con la sua Amarcord, Sarah Toscano...

"Non abbiam bisogno di parole", il primo film con Sarah Toscano attrice: il trailer e quando esceLe primissime immagini e la data di uscita del nuovo lungometraggio che vede il debutto della giovane popstar italiana alla recitazione È una delle...

Sarah Toscano al suo debutto da attrice presenta a What Next 'Non abbiam bisogno di parole'