Sanità Dolomiti | 30 milioni? No un taglio di 24 milioni

Il 30 marzo 2026 a Belluno, è scoppiata una polemica riguardante i fondi destinati alla sanità locale. Il consigliere regionale ha dichiarato che i 30 milioni annunciati dalla Regione Veneto rappresentano un falso investimento, in quanto si tratta di un taglio effettivo di 24 milioni di euro per l’Ulss 1 Dolomiti. La questione riguarda quindi la differenza tra quanto promesso e quanto effettivamente previsto.