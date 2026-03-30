Sanità Dolomiti | 30 milioni? No un taglio di 24 milioni
Il 30 marzo 2026 a Belluno, è scoppiata una polemica riguardante i fondi destinati alla sanità locale. Il consigliere regionale ha dichiarato che i 30 milioni annunciati dalla Regione Veneto rappresentano un falso investimento, in quanto si tratta di un taglio effettivo di 24 milioni di euro per l’Ulss 1 Dolomiti. La questione riguarda quindi la differenza tra quanto promesso e quanto effettivamente previsto.
La polemica sulla sanità delle Dolomiti si è accesa a Belluno il 30 marzo 2026. Il consigliere regionale Alessandro Del Bianco contesta i 30 milioni annunciati dalla Regione Veneto come un falso investimento che nasconde un taglio netto di 24 milioni di euro per l’Ulss 1 Dolomiti. L’accusa verte sul Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) e sulla gestione dei fondi destinati alla specificità della montagna. Secondo quanto emerso, la narrazione ufficiale prometteva risorse aggiuntive, ma l’analisi contabile rivela un deficit strutturale mascherato da operazioni di bilancio. La questione non riguarda solo cifre astratte, ma la sopravvivenza dei servizi sanitari in aree periferiche già provate dalla carenza di medici. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Articoli correlati
Campus tecnologico in quattro province siciliane: via libera a 1,3 milioni per il progetto che vale 24 milioniIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha approvato un finanziamento di 1,3 milioni di euro destinato alla Regione Siciliana.
Napoli, pioggia di milioni in arrivo: l’ex azzurro verrà riscattato per 30 milioniNoa Lang verso il riscatto dal Galatasaray: il club turco ha deciso di esercitare l’opzione di acquisto sui 30 milioni fissati a gennaio,...
Sanità, ecco i costi per tagliare le liste di attesa: per i piani delle Asl non meno di 30 milioniI fondi per l’abbattimento delle liste d’attesa dovranno essere trovati all’interno del bilancio regionale.