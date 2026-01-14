Campus tecnologico in quattro province siciliane | via libera a 1,3 milioni per il progetto che vale 24 milioni
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha approvato un finanziamento di 1,3 milioni di euro destinato alla Regione Sicilia per lo sviluppo di un campus tecnologico in quattro province. Il progetto, dal valore complessivo di 24 milioni di euro, mira a potenziare l'innovazione e l'offerta formativa nel settore tecnologico regionale. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per il progresso e la formazione nelle aree interessate.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha approvato un finanziamento di 1,3 milioni di euro destinato alla Regione Siciliana. Le risorse finanzieranno la redazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica per un campus della filiera tecnologico-professionale con sedi diffuse nelle province di Palermo, Trapani, Catania ed Enna. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
