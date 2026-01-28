Le regioni devono trovare almeno 30 milioni di euro nel bilancio regionale per ridurre le liste d’attesa. Le Asl stanno preparando i piani per allocare i fondi necessari. L’obiettivo è accelerare le visite e gli interventi, ma ancora non è chiaro come si farà a trovare questa cifra. La questione resta aperta e i tempi sono stretti.

I fondi per l’abbattimento delle liste d’attesa dovranno essere trovati all’interno del bilancio regionale. È questo il primo nodo che la Regione Puglia è chiamata a sciogliere nella fase operativa del piano presentato dalle Asl. E, pur non essendoci ancora una cifra certa, il costo potrebbe aggirarsi tra i 25 e i 30 milioni di euro. L'obiettivo L’obiettivo è arrivare a una sintesi tra le richieste avanzate dalle Asl e le effettive disponibilità delle casse regionali, evitando forzature e mantenendo il baricentro dell’intervento all’interno del sistema pubblico. Ieri sera, proprio su questo punto, si è tenuto un vertice tra i dirigenti della Regione per cominciare a fare il punto sulle cifre che dovranno essere messe in campo: al momento, però, come detto, non esistono ancora numeri certi né una quantificazione definitiva delle risorse necessarie. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Sanità, ecco i costi per tagliare le liste di attesa: per i piani delle Asl non meno di 30 milioni

Approfondimenti su Sanità Lista di attesa

Le ASL pugliesi hanno elaborato piani specifici per ridurre le liste di attesa, includendo anche turni straordinari per garantire un maggior numero di esami.

La Regione Puglia ha ricevuto i piani delle aziende sanitarie locali per ridurre le liste di attesa.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Sanità Lista di attesa

Argomenti discussi: La spesa sanitaria tocca i 186 miliardi. Ma quella pubblica non tiene il passo di quella privata dei cittadini che sfonda i 46 miliardi. E i bilanci delle Regioni vanno in profondo rosso. Ecco il nuovo report della Ragioneria generale dello Stato; Vitamina D, Le Formulazioni Solide Fanno Bene Anche Alla Spesa Sanitaria, Ecco Perché; Un anno di tagli: ecco come le politiche statunitensi stanno ridefinendo sanità globale e aiuti umanitari; Sanità in Sardegna, tra investimenti record e assedio politico: ecco quanto arriverà davvero dalla Finanziaria per ospedali, cure e assistenza.

Ecco perché i costi standard in sanità servono. Eccome!Non sono la panacea, ma possono rappresentare un primo passo verso la trasparenza. E, chissà, magari un giorno sulle targhe dei reparti, al fianco del nominativo di ogni medico, vedremo la valutazione ... quotidianosanita.it

Per 4 milioni di famiglie bilancio a rischio per i costi delle cureL'equità che dovrebbe essere garantita dal Sistema sanitario nazionale (Ssn) 'traballa' e resta sempre più spesso sulla carta: fra le famiglie meno abbienti la percentuale di spesa privata per la sani ... ansa.it

Sanità, Emilia-Romagna si conferma Regione benchmark. Lo dice la Corte dei conti: L’Emilia-Romagna si conferma Regione benchmark per il sistema sanitario nazionale e resta dunque un riferimento per determinare i costi standard del Fondo sanitario nazi - facebook.com facebook