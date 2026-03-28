In Italia, un ex calciatore di Napoli sarà riscattato per 30 milioni di euro. Nel frattempo, un calciatore olandese in prestito dal club turco al Galatasaray avrà il suo trasferimento definitivo, dopo che il club turco ha deciso di esercitare l’opzione di acquisto fissata a gennaio. La cifra stabilita per l’acquisto è di 30 milioni di euro.

Noa Lang verso il riscatto dal Galatasaray: il club turco ha deciso di esercitare l’ opzione di acquisto sui 30 milioni fissati a gennaio, trasformando il prestito in operazione definitiva. Lang e il Galatasaray: la metamorfosi dopo il Napoli. L’olandese è sbarcato a Istanbul con il profilo di giocatore in difficoltà. Sei mesi al Napoli lo avevano relegato ai margini, con pochi spazi e continuità frammentaria. Il passaggio in Turchia ha rappresentato la soluzione più logica, un prestito da 2 milioni per permettergli di ritrovare fiducia e minutaggio. Quello che nessuno poteva prevedere è la velocità della sua affermazione. Lang non ha avuto bisogno di tempo: si è integrato immediatamente nel progetto offensivo del Galatasaray, diventando una pedina centrale negli schemi del club di Istanbul. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, pioggia di milioni in arrivo: l’ex azzurro verrà riscattato per 30 milioni

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