Domenica 29 marzo 2026, il centro storico di San Giovanni in Marignano è stato teatro di un evento chiamato Primavera in piazza. Durante la giornata, le strade del borgo sono state animate da attività e iniziative dedicate al benessere e alla natura, creando un’atmosfera vivace e colorata. La manifestazione ha coinvolto residenti e visitatori, rendendo il borgo più animato del solito.

Il borgo di San Giovanni in Marignano ha vissuto una giornata intensa e colorata domenica 29 marzo 2026, quando l’evento Primavera in piazza ha trasformato il centro storico in un palcoscenico vivace dedicato al benessere e alla natura. L’affluenza del pubblico è stata tale da riempire vicoli e piazze, creando un’atmosfera di festa che ha accolto famiglie, bambini e curiosi tra mercatini e attività all’aria aperta. La realtà locale si è mostrata coesa grazie alla collaborazione tra associazioni, operatori e la struttura organizzativa Promo D, sotto la guida dell’assessora Federica Cioppi. L’iniziativa non si è limitata a semplici intrattenimenti, ma ha proposto un programma ricco di opportunità per tutte le età, spaziando dall’esercizio fisico al relax e alla creatività. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Giovanni: Primavera in piazza trasforma il borgo in festa

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