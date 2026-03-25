Domenica 29 marzo, nel borgo di Nicosia di Calci, si terrà la festa di primavera dedicata alle camelie. L’evento inizierà alle 10 del mattino e terminerà in serata, coinvolgendo i visitatori che potranno ammirare le piante fiorite nel corso della giornata. La manifestazione si svolge nel centro storico del borgo, vicino al convento locale.

Si svolgerà domenica 29 marzo dalle 10 al tramonto nel borgo ai piedi del convento di Nicosia di Calci, la ‘Festa di primavera. Camelie, giardini, rinascite’. A ingresso libero e organizzata dall'associazione ‘Nicosia nostra’, sarà una festa itinerante e diffusa lungo via Centofanti, tra vicoli, piazzette e giardini messi a disposizione da privati da ammirare con i colori della stagione appena ‘sbocciata’. Tante le camelie sul percorso fatto di giochi, mostre, dal pic-nic, da passeggiate guidate, da installazioni diffuse e da laboratori. Insomma, tante iniziative per accogliere la primavera nel suo significato più profondo di rinascita. Il ricavato della giornata, tolte le spese, sarà finalizzato al recupero dell'Acli di via Centofanti. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Le camelie colorano i giardini del borgo di Nicosia: è festa di primavera

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