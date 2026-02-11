Carnevale a Terracina | festa a Borgo Hermada e in piazza Mazzini per il martedì grasso

Terracina si prepara a tornare in piazza per il Carnevale. Domenica 15 febbraio, Borgo Hermada si riempirà di maschere e carri alle 11 del mattino, mentre martedì 17 febbraio, la festa si sposterà in piazza Mazzini per il tradizionale martedì grasso. Due giorni di allegria e colori che coinvolgeranno cittadini e visitatori.

Terracina, 11 febbraio 2026 – Terracina torna a festeggiare il Carnevale in piazza, e lo fa con un doppio appuntamento: il primo domenica 15 febbraio a Borgo Hermada a partire dalle 11 del mattino, il secondo martedì 17 febbraio in piazza Mazzini. Borgo Hermada. A Borgo Hermada domenica sfileranno carriole, biciclette, passeggini e carrelli. A partire delle 10:30 sono aperte le iscrizioni, gratuite, per i gruppi e le maschere. Inizieranno quindi i festeggiamenti con musica e intrattenimento, per arrivare alle 12:30 con la grande sfilata di carriole, biciclette e maschere. Dopo le premiazioni musica e divertimento con gli artisti di strada dalle 13 alle 17.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Terracina Festa

Martedì grasso torna la festa di carnevale per i bambini a Pordenone.

Terracina conclude il 2025 con una tradizione consolidata: il 31 dicembre la città si riunisce in piazza Mazzini per salutare l’anno appena trascorso.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Terracina Festa

Argomenti discussi: Gli eventi del fine settimana a Latina e nella provincia pontina; Lazio: Eventi Imperdibili per il prossimo week-end; Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 7 e domenica 8 febbraio; Inaugurato il Carnevale Storico della città.

Il Carnevale a Borgo Hermada - facebook.com facebook