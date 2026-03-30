Domenica 29 marzo, il centro storico di San Giovanni in Marignano ha ospitato l’edizione 2026 di Primavera in piazza, attirando un pubblico numeroso. L’evento ha proposto un programma ricco di iniziative legate a temi come la natura e il benessere, coinvolgendo visitatori di tutte le età. La manifestazione si è svolta in un’atmosfera vivace, con molte persone che hanno partecipato alle attività proposte lungo le vie del centro.

Una grande affluenza di pubblico ha caratterizzato l’edizione 2026 di Primavera in piazza, che domenica 29 marzo ha animato il centro storico di San Giovanni in Marignano con un ricco programma dedicato alla natura e al benessere. Per l’intera giornata, il borgo si è trasformato in un palcoscenico vivace e accogliente, capace di coinvolgere famiglie, bambini, appassionati e curiosi, tra mercatini, attività all’aria aperta, momenti culturali e proposte dedicate all’esercizio fisico, al relax e alla creatività. I vicoli e la piazza si sono riempite di colori, profumi e presenze: particolarmente apprezzata la varietà delle opportunità, che hanno saputo intercettare interessi diversi e offrire occasioni di svago e scoperta per tutte le età, valorizzando al tempo stesso le realtà associative locali. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Primavera in piazza fa il pieno: San Giovanni in festa tra natura e benessere

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