L’Italia del salto con gli sci ha concluso la stagione 2025-2026 senza risultati di rilievo, chiudendo il quadriennio olimpico senza medaglie o piazzamenti importanti. La squadra ha partecipato alle competizioni principali, ma senza ottenere posizionamenti significativi. L’attenzione ora si rivolge verso l’orizzonte 2030, con alcuni segnali che indicano possibili sviluppi futuri.

L’ Italia del salto con gli sci ha archiviato una stagione 2025-2026 che non può essere definita soddisfacente. Complessivamente, i risultati non sono stati deficitari, però neppure eclatanti. Lo si può classificare come un inverno senza infamia e senza lode. Di sicuro, la nota più lieta è rappresentata dalla crescita di un paio di atleti. Proprio da loro è giusto partire, conferendogli i meritati riflettori della ribalta. Martina Zanitzer ha confermato di essere saltatrice di talento e su cui puntare in ottica futura. Bene ha fatto chi aveva deciso di investire su di lei, cercando di valorizzarla il più possibile anche quando non aveva ancora risultati di rilievo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Salto con gli sci, l’Italia chiude il quadriennio olimpico senza acuti. Però l’orizzonte 2030 non è fosco

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