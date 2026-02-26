Salto con gli sci i possibili nomi nuovi e le novità dell’Italia verso le Olimpiadi di Annecy 2030

L’Italia del salto con gli sci esce dai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 con qualche buona prestazione ma anche con la consapevolezza di essere molto distante dalle superpotenze globali della disciplina. Gli unici piazzamenti in top10 raccolti nel corso della rassegna a cinque cerchi sono arrivati nelle prove a squadre, mentre nelle gare individuali non si è andati oltre il 13° posto di Annika Sieff sul trampolino grande. L’ex combinatista trentina rappresenta uno dei punti fermi del movimento azzurro verso il prossimo quadriennio olimpico, in attesa di ritrovare Lara Malsiner dopo il grave infortunio al ginocchio che l’ha tenuta ai box per tutta la stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

