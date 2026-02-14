Salto con gli sci Domen Prevc chiude il cerchio e vince l’oro olimpico su trampolino grande!

Domen Prevc si riscatta dopo la grande delusione per l’esito della gara individuale su trampolino piccolo e vince in rimonta la competizione sul Large Hill di Predazzo in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Si tratta della chiusura di un cerchio per il formidabile saltatore sloveno, che in meno di tredici mesi si è imposto su ogni fronte possibile nel panorama del salto con gli sci in attesa della certezza aritmetica della sua prima Sfera di Cristallo. Il 26enne di Kranj regala inoltre alla Slovenia il primo titolo olimpico di sempre nel salto maschile, dopo aver contribuito pochi giorni fa al successo nella prova a squadre miste (insieme tra gli altri alla sorella Nika). 🔗 Leggi su Oasport.it

Domen Prevc e Hoerl hanno mostrato grande sicurezza durante gli allenamenti sul trampolino grande di Predazzo, un risultato che potrebbe influenzare le strategie dei partecipanti alle prossime gare.

Domen Prevc ha preso il comando durante la prima prova del salto con gli sci ai Giochi di Milano Cortina 2026, a causa di un salto preciso e senza errori sul trampolino di Predazzo.

Tudi mi smo navdušeni nad našimi športniki in se veselimo zlate olimpijske medalje za Slovenijo, ki so jo vceraj na mešani skakalni ekipni tekmi v Predazzu prejeli Anže Lanišek, Nika Vodan ter brat in sestra, Domen in Nika Prevc! Veseli smo tudi nedavne sre facebook

