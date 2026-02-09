Salto con gli sci Raimund è il nuovo campione olimpico su trampolino piccolo Bresadola nei 20

Philipp Raimund ha vinto la gara di salto con gli sci sui trampolini piccoli, sorprendendo tutti e conquistando l’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Raimund ha battuto gli avversari e si è preso il primo posto, mentre Bresadola si è piazzato nei 20. La manifestazione si è conclusa con un risultato inaspettato e molti tifosi sono usciti soddisfatti.

Philipp Raimund fa il colpaccio e vince un po' a sorpresa la gara individuale maschile su trampolino piccolo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Festa grande per la Germania, che conquista un oro inatteso e centra il primo successo della stagione nel salto con gli sci dopo un inverno sottotono almeno per quanto riguarda la Coppa del Mondo. Il 25enne tedesco, mai sul gradino più alto del podio nel circuito maggiore in tutta la carriera, ha trionfato con merito sul Normal Hill di Predazzo confermando le buone sensazioni degli allenamenti e realizzando il miglior punteggio in entrambe le serie di gara.

