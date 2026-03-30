Salerno incidente sul lavoro | operaio muore schiacciato da un macchinario

Un incidente sul lavoro si è verificato in un'azienda dedicata alla produzione di ovatta, provocando la morte di un operaio rimasto schiacciato da un macchinario. La salma è stata sequestrata dalle autorità competenti. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto.

Un operaio di 49 anni è morto a Bellizzi, in provincia di Salerno, a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto in uno stabilimento per la produzione di ovatta. L'uomo, originario di Montecorvino Rovella, stava utilizzando una macchina impilatrice quando, per cause ancora da accertare, è stato schiacciato dal macchinario. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, non c'è stato nulla da fare: il 49enne è morto a causa delle gravi ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Battipaglia che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi. Disposto il sequestro della salma e della macchina che ha provocato la tragedia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Salerno, incidente sul lavoro: operaio muore schiacciato da un macchinario Una selezione di notizie su Salerno incidente sul lavoro operaio... Leggi anche: Incidente sul lavoro a Genova, operaio muore schiacciato da un macchinario Tragedia sul lavoro, operaio muore schiacciato da un macchinarioIl dramma nella prima mattinata di venerdì, inutili i tentativi del personale del 118 per cercare di rianimare l'uomo rimasto intrappolato... Tragedia sul lavoro nel Milanese: operaio muore schiacciato da un macchinarioL'incidente si è verificato oggi pomeriggio nell'azienda Mondo Sd, specializzata nella produzione e lavorazione materie plastiche, a Bernate Ticino,...