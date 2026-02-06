Tragedia sul lavoro operaio muore schiacciato da un macchinario

Questa mattina in una fabbrica della zona, un uomo di 56 anni è morto schiacciato da un macchinario. L’incidente è avvenuto poco dopo l’inizio del turno. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma per l’operaio non c’è stato niente da fare. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Il dramma nella prima mattinata di venerdì, inutili i tentativi del personale del 118 per cercare di rianimare l'uomo rimasto intrappolato nell'apparecchiatura Tragedia sul lavoro, nella prima mattinata di venerdì, con un operaio 56enne deceduto dopo essere stato schiacciato da un macchinario. Il dramma si è consumato intorno alle 7.30 a Pennabilli dove la vittima, residente nel paese della Valmarecchia, era impiegata in un'azienda che si occupa della lavorazione dei metalli. Dai primi accertamenti l'uomo, per cause ancora in corso di accertamento, è finito tra gli ingranaggi dell'apparecchiatura ed è scattato l'allarme coi colleghi che sono riusciti a liberarlo con le condizioni del 56enne che sono apparse subito estremamente critiche.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Oggi a Colleferro si è verificato un incidente sul lavoro in un'azienda della zona industriale di Piombinara, che ha causato la morte di un operaio.

Roma, operaio muore schiacciato da un muletto sulla banchina del Tevere

Tragedia sul lavoro a Livorno: operaio schiacciato da mezzo pesanteUn operaio è morto stamane in un grave incidente sul lavoro avvenuto attorno alle 9 in un’azienda di via Piombanti, zona industriale di Livorno: secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato sc ... controradio.it

Tragedia sul lavoro a Guidonia: operaio 55enne muore durante la pulizia dei silos. Il cordoglio di Eleonora Mattia (Pd)Sulla vicenda è intervenuta anche la consigliera regionale del Partito Democratico Eleonora Mattia, che ha confermato come l’operaio sia morto dopo essere stato travolto da materiale per la lavorazion ... castellinotizie.it

Tragedia sul lavoro a Guidonia: morto operaio di 58 anni, era originario di Lagonegro facebook