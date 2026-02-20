Tragedia sul lavoro nel Milanese | operaio muore schiacciato da un macchinario

L'incidente si è verificato oggi pomeriggio nell'azienda Mondo Sd, specializzata nella produzione e lavorazione materie plastiche, a Bernate Ticino, nel Milanese.🔗 Leggi su Fanpage.it

