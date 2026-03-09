Incidente sul lavoro a Genova operaio muore schiacciato da un macchinario

Questa mattina a Genova Bolzaneto si è verificato un grave incidente sul lavoro in un'azienda di serramenti, quando un operaio è rimasto schiacciato da un macchinario e ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le cause dell’accaduto.

Infortunio mortale sul lavoro questa mattina a Genova Bolzaneto. Un operaio è deceduto in un capannone di un'azienda di serramenti. L'incidente è avvenuto intorno alle 10.30. L'uomo, dalle prime informazioni, sarebbe rimasto schiacciato da un macchinario che si è ribaltato durante la movimentazione. Sul posto i sanitari e i vigili del fuoco, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo. A raggiungere il luogo dell'incidente anche i tecnici Psal della Asl 3 per tutti gli accertamenti del caso.