Sal Da Vinci racconta di essere stato bloccato dal bodyguard di Fedez a Disneyland | Volevo solo salutarti
Sal Da Vinci ha raccontato di essere stato bloccato cinque anni fa da un bodyguard di Fedez a Disneyland, quando tentò di avvicinarsi per salutarlo. L’artista ha condiviso l’episodio durante una puntata del Pulp Podcast condotta dallo stesso rapper. Secondo quanto riferito, il tentativo di saluto si concluse con il blocco da parte della guardia del cantante.
Sal Da Vinci racconta al Pulp Podcast con Fedez un episodio particolare: cinque anni fa a Disneyland un bodyguard del rapper lo respinse mentre cercava di salutarlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Tutto quello che riguarda Sal Da Vinci racconta di essere stato...
Cazzullo non si ferma su Sal Da Vinci: “Sono un giornalista, voglio essere libero di esprimere le mie opinioni”Cazzullo torna su Sal Da Vinci da Gramellini: "Criticare una canzone non significa criticare una città.
Sal Da Vinci accusato di razzismo verso un veneto, lo scherzo: “Se fosse stato di Casoria andava bene?”Vittima di Scherzi a Parte, Sal Da Vinci esplode durante le prove generali del suo spettacolo teatrale.
Leggi anche: Sfruttano “Per Sempre Sì” per fare soldi e vendere anelli, Sal Da Vinci: “Un fake”. Ma la pagina è ancora online