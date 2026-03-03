Sfruttano Per Sempre Sì per fare soldi e vendere anelli Sal Da Vinci | Un fake Ma la pagina è ancora online

Una pagina online promuove la vendita di anelli e prodotti collegati alla canzone “Per Sempre Sì”, vincitrice di Sanremo, sostenendo che si tratta di un progetto ufficiale. Tuttavia, il cantante ha confermato che si tratta di un fake e che nessun merchandising ufficiale è stato mai autorizzato. La pagina, comunque, rimane ancora attiva online.