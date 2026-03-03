Sfruttano Per Sempre Sì per fare soldi e vendere anelli Sal Da Vinci | Un fake Ma la pagina è ancora online
Una pagina online promuove la vendita di anelli e prodotti collegati alla canzone “Per Sempre Sì”, vincitrice di Sanremo, sostenendo che si tratta di un progetto ufficiale. Tuttavia, il cantante ha confermato che si tratta di un fake e che nessun merchandising ufficiale è stato mai autorizzato. La pagina, comunque, rimane ancora attiva online.
Dopo il caso sollevato da Fanpage.it, arriva la conferma del cantante. Nessun merchandising attorno alla canzone vincitrice di Sanremo è stato mai autorizzato. Ma "Per Sempre Sì Shop" continua a essere online con una precisazione "Non siamo Sal". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Per sempre sì, il pezzotto truffa dell'anello sulla canzone di Sal Da Vinci. Lui: Sciacalli L'artista denuncia il profilo Per sempre sì Shop: è una truffa che ha ricreato anche la sua voce con l'Ai.
Truffa sull'anello Per sempre sì? Dopo la vittoria di Sal Da Vinci spunta uno shop pirata
