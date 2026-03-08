Cazzullo non si ferma su Sal Da Vinci | Sono un giornalista voglio essere libero di esprimere le mie opinioni

Il giornalista torna a parlare di Sal Da Vinci durante un intervento a Gramellini, affermando che criticare una canzone non equivale a criticare una città. In passato, ha dichiarato di essere un giornalista e di voler mantenere la libertà di esprimere le proprie opinioni senza censure. La sua posizione si concentra sulla distinzione tra giudizi artistici e valutazioni di luoghi o persone.

Cazzullo torna su Sal Da Vinci da Gramellini: "Criticare una canzone non significa criticare una città. Il giornalista non deve fare la hola." E rivendica la libertà di critica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Aldo Cazzullo stronca Sal Da Vinci: ‘Per sempre sì potrebbe essere la colonna sonora di un matrimonio della camorra’. Il web insorge“Per sempre sì potrebbe essere la colonna sonora di un matrimonio della camorra”: così Aldo Cazzullo descrive sul Corriere della Sera il brano...

#inaltreparole Cazzullo torna sulla polemica con Sal Da Vinci: “Faccio il giornalista, voglio essere libero di scrivere quello che penso” x.com

