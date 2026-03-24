Sal Da Vinci accusato di razzismo verso un veneto lo scherzo | Se fosse stato di Casoria andava bene?

Vittima di Scherzi a Parte, Sal Da Vinci esplode durante le prove generali del suo spettacolo teatrale. La reazione alle accuse di razzismo verso un giovane batterista veneziano: "Io così non vado in scena". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Scherzi a Parte, Sal Da Vinci perde il batterista a due giorni dal concerto: la sua reazioneTra le vittime dell'ultima puntata di Scherzi a Parte c'è anche il personaggio musicale del momento, Sal Da Vinci. Due mesi prima della vittoria al Festival di Sanremo, il cantautore è cascato nella ... msn.com

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