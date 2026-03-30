A Sacile, il 30 marzo 2026, si tiene l’inaugurazione di un nuovo auditorium intitolato Pujati, realizzato con un investimento di 3,5 milioni di euro destinati alla sicurezza. L’opera rappresenta un intervento rilevante per la zona, con lavori conclusi recentemente e l’obiettivo di migliorare gli spazi pubblici e scolastici della comunità locale.

Sacile accoglie oggi, 30 marzo 2026, l’inaugurazione di una nuova infrastruttura scolastica che segna un punto di svolta per la comunità locale. Il nuovo auditorium dell’Istituto Pujati è stato aperto al pubblico con la presenza dell’assessore regionale Cristina Amirante e del sindaco Carlo Spagnol, celebrando la fine di un lungo processo di ricostruzione. L’opera, realizzata su un investimento complessivo di 3,53 milioni di euro, nasce dalla necessità di sostituire un edificio precedente diventato insicuro dal punto di vista sismico e obsoleto. La struttura vecchia è stata demolita per eliminare i rischi strutturali e le barriere architettoniche che ne limitavano l’uso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sacile: nuovo auditorium Pujati, 3,5 milioni per la sicurezza

Articoli correlati

All'Auditorium Novecento, la presentazione del nuovo album di AmbulanceAMBULANCE, nome d'arte del cantautore Andrea Artistico, presenterà il suo nuovo album all'Auditorium Novecento giovedì 26 febbraio 2026.

Il nuovo auditorium del Manzoni. Un concerto per l’inaugurazione con la musica di studenti e profÈ un grande traguardo quello che l’istituto comprensivo Manzoni e l’ordinamento musicale si troveranno a festeggiare, insieme alle istituzioni e a...

Auditorium rimesso a nuovo entro settembreFanno parte di un più ampio intervento finalizzato alla mitigazione delle vulnerabilità sismiche del polo scolastico ‘Oriani-Rodari’, i lavori di...