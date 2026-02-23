All' Auditorium Novecento la presentazione del nuovo album di Ambulance

Andrea Artistico, noto come Ambulance, ha deciso di presentare il suo nuovo album all'Auditorium Novecento il 26 febbraio 2026. La scelta di questo spazio nasce dalla volontà di raggiungere un pubblico più ampio e offrire uno spettacolo più intimo. Durante l’evento, l’artista eseguirà alcuni brani in anteprima, coinvolgendo i fan in un’atmosfera unica. La serata promette di essere un momento speciale per gli appassionati di musica.

AMBULANCE, nome d'arte del cantautore Andrea Artistico, presenterà il suo nuovo album all'Auditorium Novecento giovedì 26 febbraio 2026. ''WHEN ALONE'' sarà eseguito dal vivo per intero: 10 brani caratterizzati da una sapiente miscela di rock e folk degli anni '70 e del suo revival degli anni '90. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

