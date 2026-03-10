Giovedì alle 17,30 si terrà l’inaugurazione del nuovo auditorium dell’istituto comprensivo Manzoni, con un concerto che vedrà protagonisti studenti e insegnanti del settore musicale. L’evento coinvolge anche le istituzioni e l’intera comunità educativa, che parteciperanno per celebrare il completamento di questa struttura. La serata rappresenta un momento di festa per la scuola e il suo corpo docente.

È un grande traguardo quello che l’ istituto comprensivo Manzoni e l’ordinamento musicale si troveranno a festeggiare, insieme alle istituzioni e a tutta la comunità educativa, giovedì alle 17,30. La scuola, infatti, inaugurerà il suo nuovo auditorium dalla capienza di 120 posti a sedere. E lo farà con un concerto che vedrà esibirsi dal vivo gli studenti attualmente iscritti e gli ex allievi, "perché anche loro hanno avuto un ruolo importante nella crescita della nostra scuola - sottolinea la professoressa Laura Di Blasi, insegnante di flauto - Lo scorso anno abbiamo festeggiato i 25 anni e già eravamo emozionati al pensiero che oggi avremmo potuto dare agli studenti e a tutta la comunità scolastica questa importante opera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il nuovo auditorium del Manzoni. Un concerto per l’inaugurazione con la musica di studenti e prof

