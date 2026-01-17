Auditorium rimesso a nuovo entro settembre.

Entro settembre sarà completato l’intervento di ristrutturazione dell’auditorium dell’istituto scolastico ‘Oriani-Rodari’ di Alfonsine. Inserito in un progetto più ampio di miglioramento sismico, i lavori di rinforzo strutturale mirano ad aumentare la sicurezza dell’edificio, garantendo un ambiente più sicuro per studenti e personale. L’intervento si inserisce nel percorso di adeguamento sismico degli edifici scolastici del territorio.

Fanno parte di un più ampio intervento finalizzato alla mitigazione delle vulnerabilità sismiche del polo scolastico ‘Oriani-Rodari’, i lavori di rinforzo strutturale, il cui avvio è avvenuto il mese scorso, dell’auditorium a servizio dell’istituto scolastico comprensivo di Alfonsine. Il consolidamento strutturale dell’edificio è stato definito in seguito alle analisi di vulnerabilità sismica volute nel 2021 dall’amministrazione comunale e relative all’intero polo scolastico (di cui l’auditorium fa parte) anticipando il ripristino degli impianti e del controsoffitto del locale. Gli interventi proposti sono volti a migliorare le caratteristiche di resistenza e duttilità dell’edificio, attraverso l’incremento della sicurezza statica del tetto e il rinforzo degli elementi strutturali che sono più sollecitati in caso di scosse di terremoto: l’obiettivo è infatti quello di mitigare le carenze statiche e sismiche della struttura e aumentarne le condizioni di sicurezza senza alterarne però il comportamento generale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

