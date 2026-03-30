‘Rottamazione Quinquies’ i consiglieri di ‘Per Casapulla’ chiedono un regolamento per introdurre la misura

I consiglieri comunali del gruppo ‘Per Casapulla’ hanno presentato una richiesta alla giunta per l’adozione di un regolamento relativo alla ‘Rottamazione Quinquies’. I membri del gruppo sono Anna Di Nardo, Mariacristina Di Gennaro, Michele Sarogni e Francesco Trepiccione. La proposta riguarda l’attivazione di questa misura per il recupero e il pagamento di debiti tributari.

I consiglieri comunali del gruppo ‘Per Casapulla’ Anna Di Nardo, Mariacristina Di Gennaro, Michele Sarogni e Francesco Trepiccione chiedono alla giunta di attivare la cosiddetta ‘Rottamazione Quinquies’. “Abbiamo - fanno sapere i rappresentanti dell’opposizione - inoltrato una formale richiesta alla giunta comunale, affinché si attivi per approvare un apposito regolamento per disciplinare forme di definizione agevolata delle proprie entrate tributarie e patrimoniali. Tale misura, che può riguardare Imu, Tari e altre entrate locali, consente l’abbattimento di sanzioni e interessi, restando dovuta la quota capitale. Con questo strumento si cerca di migliorare la riscossione dei crediti di difficile esigibilità; favorire i contribuenti in difficoltà economica; ridurre il contenzioso e i costi amministrativi. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - ‘Rottamazione Quinquies’, i consiglieri di ‘Per Casapulla’ chiedono un regolamento per introdurre la misura Aggiornamenti e notizie su Rottamazione Quinquies Rottamazione Quinquies: i consiglieri chiedono l'estensione della misura ai tributi comunaliSAN PIETRO VERNOTICO - I consiglieri comunali di opposizione di San Pietro Vernotico, Giuliana Giannone, Gianluca Epifani, Massimo Canoci, Errico... Rottamazione quinquies: approvato il regolamentoIl Consiglio Comunale di Pagani ha approvato ieri sera all’unanimità il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali (c. Rottamazione quinquies: soddisfazione di Confesercenti per nuovo regolamento tributiBRINDISI - La Confesercenti della provincia di Brindisi esprime la soddisfazione per l’approvazione venerdì scorso in sede di Consiglio comunale di...