Rottamazione quinquies | soddisfazione di Confesercenti per nuovo regolamento tributi

La Confesercenti della provincia di Brindisi ha espresso soddisfazione per l’approvazione del nuovo regolamento sulla definizione agevolata delle entrate comunali, avvenuta venerdì scorso nel Consiglio comunale di Brindisi. Il regolamento riguarda la rottamazione quinquies, uno strumento previsto dalla Legge di Bilancio 2026 che permette ai contribuenti di regolare le proprie posizioni fiscali con condizioni agevolate.

BRINDISI - La Confesercenti della provincia di Brindisi esprime la soddisfazione per l’approvazione venerdì scorso in sede di Consiglio comunale di Brindisi del nuovo regolamento della definizione agevolata delle entrate comunali, lo strumento previsto dalla Legge di Bilancio 2026 che consente ai. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Rottamazione Quinquies: i consiglieri chiedono l'estensione della misura ai tributi comunaliSAN PIETRO VERNOTICO - I consiglieri comunali di opposizione di San Pietro Vernotico, Giuliana Giannone, Gianluca Epifani, Massimo Canoci, Errico...

Rottamazione quinquies dei tributi locali: il Comune cancella sanzioni e interessi«In un momento storico complesso – dichiara l’Assessore al Bilancio Nadia Battaglia – riteniamo doveroso mettere il Comune al fianco di cittadini e...

Contenuti e approfondimenti su Rottamazione quinquies.

Temi più discussi: Rottamazione-quinquies, ordine del giorno per l’estensione a Cassa Forense; Rottamazione quinquies a Catania, accolta la proposta di Brucchieri: Un aiuto concreto per cittadini e imprese; Modica, il consiglio comunale ha eletto la commissione d'inchiesta sul bilancio; Rottamazione Quinquies Modica: soddisfazione del M5S.

Rottamazione quinquies, acceso dibattito al forum della Cassa RagionieriLa nuova rottamazione quinquies accende il dibattito politico e professionale sul rapporto tra fisco e contribuenti. Al centro del confronto, rateizzazioni ... pupia.tv

Rottamazione quinquies, al via la sanatoria selettiva: chi può aderire e per quali debitiRottamazione quinquies 2026: al via la sanatoria selettiva. Guida a regole, esclusioni e piano a 9 anni. Chi può aderire e per quali debiti ... quotidianodiragusa.it

Pagani approvata la rottamazione quinquies su tributi comunali Via libera unanime del Consiglio: l’Amministrazione punta a estendere la misura a tutte le annualità consentite Approvato il regolamento per la definizione agevolata Il Consiglio comunale di Pag - facebook.com facebook

La Rottamazione Quinquies tra luci ed ombre, 10 marzo. Programma e iscrizioni shorturl.at/AkfTQ x.com