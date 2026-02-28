Rottamazione quinquies | approvato il regolamento

Il Consiglio Comunale di Pagani ha approvato all’unanimità il regolamento sulla rottamazione quinquies, che riguarda la definizione agevolata delle entrate comunali. La decisione è stata presa durante la seduta di ieri sera, con il voto di tutti i membri presenti. Il nuovo regolamento stabilisce le modalità e le condizioni per accedere alla procedura di rottamazione.

