Rottamazione Quinquies | i consiglieri chiedono l' estensione della misura ai tributi comunali

I consiglieri comunali di opposizione di San Pietro Vernotico hanno presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti sull’estensione della misura di “rottamazione Quinquies” ai tributi comunali. La richiesta mira a comprendere se e come questa misura possa essere applicata anche alle obbligazioni fiscali locali, al fine di valutare eventuali benefici per i cittadini e il bilancio comunale.

SAN PIETRO VERNOTICO - I consiglieri comunali di opposizione di San Pietro Vernotico, Giuliana Giannone, Gianluca Epifani, Massimo Canoci, Errico Marchese e Michele Lariccia hanno depositato un'interrogazione consiliare per chiedere chiarimenti in merito all'estensione della "rottamazione quinquies" ai tributi comunali.

